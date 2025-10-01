60 قتيلا و147 جريحا بزلزال الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد مساء أمس الثلاثاء أوقع ما يصل إلى 60 قتيلا و147 جريحا، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات البحث في المنطقة المنكوبة.

وقال رافاييليتو أليخاندرو، نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، للصحفيين في العاصمة مانيلا « نتلقى عددا متزايدا من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإن الوضع متقلب للغاية. تلقينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 60 شخصا في هذا الزلزال ».

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت وكالة إدارة الكوارث الطبيعية في الفلبين أن الزلزال تسبب في إصابة 147 شخصا على الأقل بجروح.

وبلغت شدة الزلزال 6.9 درجات بمقياس ريختر، ليسجل بذلك كارثة جديدة تأتي في وقت لم تتعاف فيه البلاد بعد من تداعيات العواصف المدمرة التي ضربته قبل أيام وخلفت عشرات القتلى والمصابين.

وحددت وكالات لرصد الزلازل مركز الهزة في البحر على عمق 10 كيلومترات قبالة مدينة سيبو، مشيرة إلى أن الزلزال وقع قبل الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع ليل الثلاثاء في الساعة 21.59 بالتوقيت المحلي (12.59 بتوقيت غرينتش) وقد حدد مركزه في البحر قرب جزيرة سيبو في وسط الأرخبيل

