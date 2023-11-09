60 مدرسة بغزة خرجت عن الخدمة بسبب القصف

قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الأربعاء، إن 60 مدرسة خرجت من الخدمة بسبب القصف الصهيوني المباشر للمدارس.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الأربعاء، إن نحو 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

وذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن نحو 50 من مباني الوكالة -بينها مدارس- تضررت بسبب الحرب.

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