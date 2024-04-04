62 شهيدا خلال 24 ساعة و33037 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 33037 شهيدا و75668 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واشارت الصحة الى أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت « لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم ».

وواصلت الطائرات الصهيونية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 181 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

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