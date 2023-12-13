68 يوما على الحرب: شهداء بالعشرات ومشافي جباليا خارج الخدمة

تواصلت الغارات الصهيونية على قطاع غزة في اليوم 68 من الحرب مخلّفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18412 شهيدًا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع.

وارتقى 25 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى في قصف قوات الاحتلال عدة منازل لعائلات البايض واللوح والبردويل والزايغ بجوار مسجد الهجاني بحي الدرج في غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على حي الشجاعية شرق المدينة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المنازل في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال محاولات التوغل أكثر في مدينة خان يونس وقصفت طائراتها منزل لعائلة مقداد في حي الامل ما ادى لاستشهاد تسعة مواطنين

كلمات البحث :جباليا;حرب;غزة