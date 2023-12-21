76 يوما على الحرب: مجازر في غزة والشمال والاتصالات مقطوعة لليوم الثاني

تواصلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة في يومها الـ76 وسط تزايد المجازة التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والشمال.

وبلغ عدد ضحايا العدوان 20 ألف شهيد منهم 8000 طفل و6200 امرأة و52600 جريح.

وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ أحزمة نارية في شارع القدس بجباليا البلد مخلفة عشرات الشهداء والجرحى دون ان تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول اليهم.

ونقلت سيارات الإسعاف 46 شهيدا على الاقل بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

واعلن مدير الدفاع المدني في شمال غزة ان الطواقم عاجزة عن الوصول إلى الضحايا بسبب القصف الصهيوني.

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