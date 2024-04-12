8 مجازر في قطاع غزة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 33634

ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 89 مواطنا، وإصابة 120 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن عدد الشهداء هو ما وصل إلى المستشفيات، حيث ما يزال عدد منهم تحت الركام، وفي الطرقات، لعدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وباستشهاد 82 مواطنا، ترتفع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 33634، والإصابات إلى 76214.

كلمات البحث :الشهداء;غزة;مجازر