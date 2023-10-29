8069 شهيدا وأكثر من 20 ألف جريح في عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8069 شهيدا، وأكثر من 20 ألف جريح.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و114 شهيدا في الضفة، فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 في الضفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

وقالت إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « أونروا »، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود وبدأت تقليص عملياتها بشكل كبير، مبينة أن 84 شاحنة هي مجمل الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري، إذ تعمل منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسهيل إيصال الإمدادات إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.

وفيما يتعلق بالاعتداء على الكادر الصحي، ارتقى 116 شهداء من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100، وتضررت 50 سيارة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

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