9 شهداء بنيران الاحـ.تلا.ل وصلوا إلى مستشفيات غـ.ز.ة منذ منتصف الليل

أعلنت مصادر صحية فلسطينية، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع، ما بين الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30 من ظهر اليوم الثلاثاء، بلغت 9 شهداء.

وأوضحت المصادر أن 6 شهداء وصلوا إلى مستشفى المعمداني، و3 شهداء إلى مستشفى ناصر، فيما لم تُسجَّل حالات في مستشفيات الشفاء، الأقصى، والعودة.

وبيّنت أن من بين الشهداء الـ7 استشهدوا اليوم، واثنين متأثرين بإصابات سابقة.

وفي السياق، انتشلت فرق وطواقم الإنقاذ أكثر من 250 جثماناً منذ وقف العدوان، بعضها كان في الشوارع، حيث تواجه الطواقم عجزاً كبيراً في المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية طواقمها الطبية من خلال لجنة إدارة جثامين الشهداء، لاستلام الجثامين المتوقع الإفراج عنها من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدة أن فرق الطب الشرعي والإسعاف والطواقم التمريضية والفنية جاهزة لإتمام عمليات الاستلام والفحص والتوثيق والتسليم إلى ذوي الشهداء، بما يليق بقدسية الموقف وكرامة الشهداء الأبرار.

وشددت الوزارة على أن كوادرها تواصل أداء واجبها الإنساني والمهني رغم الظروف القاسية والإمكانات المحدودة، وفاءً لرسالتها في حفظ كرامة الإنسان حياً وشهيداً.

