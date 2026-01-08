9 شهداء بينهم 5 أطفال في تواصل القصف على قطاع غـ.ز.ة

أعلنت وزارة الصحة بغزة أنها سجلت اليوم الخميس، 9 شهداء من بينهم 4 أطفال وعدد من الإصابات منذ صباح اليوم جراء خروقات الاحتلال المتواصلة.

وقالت إنها سجلت 4 شهداء بينهم 3 أطفال بانفجار مُسيّرة انتحارية صهيونية بخيمة نازحين في شارع 5، بمنطقة مواصي خان يونس، كما أكدت أنها وثقت استشهاد فلسطيني جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة على مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت بعدة قذائف مناطق في شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مكثف على شمال غرب مدينة غزة.

