أحداث عنف بقاعة محمد المزالي بالمنستير: قرارات لاتخاذ العقوبات اللازمة وتطبيق القانون

انعقدت اليوم الإثنين 24 مارس 2025، جلسة عمل جمعت وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي برئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي وذلك بحضور المكلفة بتسيير الديوان نرجس بالطيفة وعدد من إطارات الوزارة، تمّ خلالها اتخاذ عدد من القرارات تبعا لأحداث العنف التي جدّت يوم السبت 22 مارس 2025، خلال مباراة الإتحاد الرياضي المنستيري والشبيبة الرياضية بالقيروان، في إطار مباريات الجولة الرابعة إياب لمجموعة التتويج في بطولة كرة السلة، وما رافقته من اجتياح بعض من أحباء الاتحاد المنستيري لأرضية قاعة محمد مزالي والحركة اللاّأخلاقية للاعب شبيبة القيروان.

وفيما يلي القرارات المتخذة :

دعوة إلى ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة لردع مثل هذه السلوكات.

دعوة الجامعة التونسية لكرة السلة إلى ️اتخاذ العقوبات اللاّزمة في شأن حادثتي اجتياح ميدان القاعة ولاعب الشبيبة الرياضية بالقيروان وفق ما تنص عليه قوانين الجامعة التونسية لكرة السلّة.

دعوة الجامعة إلى محاسبة كل من تخوّل له نفسه ارتكاب أحداث عنف أو القيام بتجاوزات تمسّ بالأمن الوطني وبسمعة الرياضة التونسية التي باتت في خطر جراء مثل هذه السلوكات اللامسؤولة.

دعوة وسائل الإعلام الوطنية، عمومية وخاصة، أن تكون شريكاً في توعية الجماهير الرياضية وتجنّب التصريحات النارية وكل ما من شأنه أن يساهم في تنامي العنف وتأجيج الشارع الرياضي أو إثارة النعرات الجهوية.

دعوة الجامعات الرياضية إلى مراجعة سُلّم العقوبات جذريا، في الأنظمة الداخلية، لتكون العقوبات أكثر ردعية، وذلك حفاظا على الأمن العام وعلى صورة الرياضة التونسية.

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