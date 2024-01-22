أحدهما محكوم بـ54 سنة سجنًا: إيقاف عنصرين خطيرين بباجة

تمكنت وحدات الطريق العمومي بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب إقليم باجة بعد عمليات رصد ومراقبة من القاء القبض على نفر بإحدى المناطق الراجعة للمنطقة المذكورة حيث تبين أنه محل 14 منشور تفتيش وصادرة فيه أحكام سجنية بالنفاذ العاجل بـ 06 سنوات.

كما تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بباجة من الإطاحة بأحد الفارين عن العدالة والوحدات الأمنية لمدة سنتين من أجل التحيل ومحكوم بـ 54 سنة سجنا.

وقد تم الاحتفاظ بهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

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