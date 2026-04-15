أحكام ابتدائية من 3 إلى 20 سنة سجنا ضد راشد الغنوشي و11 سياسيا وناشطا آخرين

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، أمس الثلاثاء، أحكاما ضد 12 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات في الحزب وناشطين آخرين ، من أجل » ارتكاب مؤامرة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا » ، و »ارتكاب مؤامرة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي »، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وشملت الأحكام 3 في حالة إيقاف، وهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقياديين في الحزب يوسف النوري وأحمد المشرقي، تم الحكم عليهم ب20 سنة سجنا من أجل » ارتكاب مؤامرة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا ».
كما قضت الدائرة بالسجن لمدة 20 سنة مع النفاذ العاجل ضد 5 محالين بحالة فرار، وهم المسؤول السابق على العمل الطلابي بالحركة محمد شنيبة والوزير الأسبق رفيق بوشلاكة والنائب بالبرلمان السابق ماهر زيد والمدون محمد الصامتي والإعلامي مقداد الماجري، من أجل » ارتكاب مؤامرة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا ».
وشملت الأحكام أيضا 4 من القيادات في حركة النهضة تمت محاكمتهم في حالة سراح، وصدرت أحكام ضدهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وهم بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله صغيري وموفق بالله الكعبي ، وذلك من أجل « ارتكاب مؤامرة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي ».
وتتعلق وقائع القضية بـتصريحات توجّه به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمناسبة مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني سنة 2023.
