أحكام بالسجن ضدّ سيف مخلوف والصحبي سمارة ونائبة عن النهضة

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بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف في واقعة المطار أعلنت المحامية إيناس حراث في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أن حاكم ا ...

النهضة تُعبر عن تضامنها مع مخلوف استنكرت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، طريقة إيقاف المحامي والنائب المجم ...

بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف أعلنت المحامية إيناس حراث في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، أنه ...