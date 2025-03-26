أحكام بالسجن ضدّ سيف مخلوف والصحبي سمارة ونائبة عن النهضة

اخر تحديث : 26/03/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أحكام بالسجن ضدّ سيف مخلوف والصحبي صمارة ونائبة عن النهضة

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء، أحكاما غيابية بالسجن مدة عام واحد مع النفاذ العاجل في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف مخلوف.
كما قضت الدائرة المتعهدة حضوريا بالسجن مدة ستّة أشهر في حق النائب السابق الصحبي سمارة، والقضاء بسجن نائبة سابقة عن حركة النهضة مدة ثلاثة أشهر.

ويتعلق ملف القضية بحادثة الاعتداء على النائبة السابقة ورئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي بمقر مجلس النواب سنة 2021.


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