أحكام بالسجن ضد رئيس بلدية قابس السابق و16 مستشارا

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس، عبد الرؤوف عدوني، اليوم الأربعاء، بأن الدائرة الجنائية بذات المحكمة قضت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بسجن رئيس بلدية قابس السابق لمدّة 3 سنوات وبتخطيته بـ22 ألفا و680 دينارا، وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ومخالفة التراتيب طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الدائرة الجنائية أدانت أيضا 16 مستشارا بلديا وقضت بسجنهم سنتين بتهمة المشاركة في الجرائم المشار إليها آنفا، وذلك طبق الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية.

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