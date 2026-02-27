أحكام بالسجن ومصادرة أملاك وخطايا في حق الأخوين نبيل وغازي القروي

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، حكما غيابيا بسجن نبيل القروي وغازي القروي مدة 14 عاما مع النفاذ العاجل إلى جانب خطايا مالية ومصادرة أملاك تعود لهما .

واوضح مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء الجمعة، أن نبيل وغازي القروي ارتكبا، حسب قرار الدائرة، جرائم اعتياد غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي وإعداد وثائق محاسبية مغلوطة قصد التهرب من الأداء والقيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية.

و قضت الدائرة في حقهما أيضا، وفق ذات المصدر، بخطايا مالية تجاوزت 37 مليون دينار ومصادرة حساباتهم المالية المجمدة لفائدة صندوق الدولة على أن تودع بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية إضافة إلى مصادرة جميع الأسهم الراجعة لكل واحد منهما في الشركات التابعة لهما ومصادرة 20 رسما عقاريا على ملكهما.

وأدين نبيل القروي مطلع فيفري 2024 بالسجن مدّة ثلاثة أعوام مع النّفاذ العاجل من أجل تلقّي تمويلات أجنبيّة في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 2019، تصل إلى أكثر من مليون دولار أمريكي، وحرمانه من المشاركة في الانتخابات لمدّة خمس سنوات، حسب ما ذكره آنذاك مصدر بمحكمة الاستئناف بالعاصمة.

ونبيل القروي ملاحق أيضا في قضايا أخرى منشورة أمام المحاكم .

وغادر الاخوين القروي البلاد خلسة عبر الحدود البرية في شهر أوت من سنة 2021.

