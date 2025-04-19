أحكام سجنية بين 13 و66 عاما في حق المتهمين في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة

تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية ما يعرف »بالتآمر على أمن الدولة » بين 13 عاما و66 عاما، كما أكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأفاد المصدر ذاته، بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكما في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار.

وأضاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها »التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية والانضمام اليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة ».

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