أريانة: الاحتفاظ بمهاجرين غير نظاميين وإيقاف 3 أفارقة بعد عملية سلب بسكرة

أكدت الإدارة العامّة للأمن الوطني الجمهورية التّونسية في بلاغ لها يوم الخميس 12 فيفري 2026، أن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء لشبهة تورطهم في عملية سلب بجهة سكرة.

وتداولت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجسد تعرض إمرأة الى عملية سلب باستعمال آلة حادة من قبل شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بجهة سكرة.

وتمكنت الوحدات الأمنية اعتمادا على أوصاف وملامح الجناة، من ضبط شابين تنطبق عليهما الأوصاف ذاتها بمعية شخص ثالث من جنسية افريقية ثبت ضلوعه في العملية، علما أن المتضررة من إحدى دول افريقيا جنوب الصحراء ولم تتقدم بشكاية لدى أي وحدة أمنية الى حد التاريخ.

وبمراجعة النيابة العمومية بأريانة أذنت بفتح محضر بحث في الغرض موضوعه افتكاك متاع الغير والاحتفاظ بالجناة.

هذا وتزامنت عملية إيقاف المعتدين مع إجراء حملة أمنية استهدفت عناصر مشبوهة من المهاجرين غير الشرعيين بمرجع نظر إقليم الأمن الوطني بأريانة أسفرت عن الاحتفاظ بعدد منهم من أجل الإقامة غير الشرعية.

كلمات البحث :أريانة;سكرة;مهاجرين