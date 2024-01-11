أريانة: حجز 2 طنا من السكر من أجل التلاعب بمسالك توزيعه

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني بالشرقية 2، يوم الأربعاء 10 جانفي 2024، 2 طنا من السكر الأسري المدعم المعلّب في أكياس وزن 1 كلغ من أجل التلاعب بمسالك توزيعها ومسكها ونقلها على خلاف الصيغ القانونية.

وقد تم ضخ الكمية المحجوزة بنقاط البيع التابعة لأحد الفضاءات التجارية بحي التضامن لضمان شفافية عرضها وبيعها واستدعاء المخالف لتحرير محضر بحث ضده من أجل الاخلال بتراتيب الدعم على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020.

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