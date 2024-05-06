أريانة: غلق المصب العشوائي بسيدي ثابت

أصدرت بلدية سيدي ثابت قرارا بغلق المصب العشوائي بسيدي ثابت بصفة نهائية ونقل الفضلات المنزلية إلى مصب المنيهلة، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته في موفى الأسبوع المنقضي.

وكان عدد من أهالي سيدي ثابت ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة معتمدية، قد طالبوا في رسالة موجهة إلى البلدية بغلق المصب العشوائي بالمنطقة نظرا « لما آل إليه الوضع البيئي بالمنطقة من تدهور ملحوظ خاصّة مع مواصلة إستغلال المناطق الخضراء والفلاحية وجعلها مصبّات عشوائية لنفايات المصانع ».

وعبّر المتساكنون عن تمسّكهم بمطلب إصدار قرار بلدي بغلق المصب ورفضهم التمديد بأي شكل من الأشكال في استغلاله »، وفق ما جاء في نص الرسالة.

وكانت وضعية هذا المصب والعمل على تركيز مصب مراقب بالمنطقة موضوع سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة قلعة الأندلس-سيدي ثابت فيصل الصغير إلى وزيرة البيئة، كما كانت محور جلسة عمل بمقر ولاية أريانة بإشراف الوالي بتاريخ 30 أفريل المنقضي.

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