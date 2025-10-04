أسطول الصمود: الإحتـ.ـلال يعتدي بالعنف الشديد على المشارك التونسي مهاب السنوسي

أعلن الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود، في بيان اليوم السبت، بأنّ « المشارك التونسي مهاب السنوسي تعرّض إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل عناصر شرطة الاحتلال بعد أن قام برفع علم فلسطين الذي كان يُخفيه بين ثيابه، وترديد شعارات تنادي بالحرية لفلسطين، عند دخول وزير داخلية الكيان المحتلّ إلى ميناء أسدود وبدئه في تهديد المشاركين.

وأكّدت المحامية نجاة هدريش، عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود، أنه ورغم ذلك، فإنّ معنويات السنوسي مرتفعة جدا، وقد وجّه تحيّاته عبر محاميته، مطمئنًا الشعب التونسي وكل الشعوب الحرّة، وداعيًا إلى مواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المشاركين. ولفتت إلى أنّ 280 مشاركًا استكملوا أمس الإجراءات أمام محكمة الهجرة، من بينهم 200 دون حضور محامين، فيما تولّى المحامون مرافقة البقية.

وتُستأنف الجلسات اليوم، حيث تم تأجيل محاكمات 200 مشارك آخر إلى هذا اليوم. وحيث إنّ اليوم يُعدّ عطلة نهاية الأسبوع في الكيان المحتل، وهو يوم مقدّس لديهم، فإنّ الجلسات تتواصل بوتيرة بطيئة، ومن المرجّح أن تستمرّ غدًا أيضًا، إذ تولّى النظر في الملفات أمس 7 قضاة، بينما لا يشرف على الجلسات اليوم سوى قاضيين اثنين.

