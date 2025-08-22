أسطول الصمود المغاربي: افتتاح حملة تبرعات لتغطية مصاريف المشاركة التونسية

أعلن « أسطول الصمود المغاربي »، فجر اليوم الجمعة، أنه يفتتح انطلاقا من، اليوم الجمعة، حملة تبرعات لتغطية مصاريف المشاركة التونسية في « اسطول الصمود العالمي » لكسر الحصار عن غزة، فلسطين، والتي سيتم استغلالها أساسا لشراء السفن وتجهيزها.

وأوضح أسطول الصمود المغاربي، على صفحته على منصة « فايسبوك »، أن حملة التّبرعات تمتد من يوم الجمعة 22 اوت 2025 الى يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بدخول الغاية مضيفا أن التبرعات تقبل يوميا بمقر حملة الاسطول الكائن ب: 61 شارع المحطة تونس العاصمة من الساعة صباحا ( 09.00) إلى الساعة السابعة مساء (19.00).ووضع المشرفون على جمع التبرعات جملة من الشروط لقبولها من بينها أن يكون المتبرع حصرا من المواطنين التونسيين وحاملا لبطاقة هوية وطنية مؤكدة رفضها قبول التبرع من مجهولين أو قبول صكوك بنكية.

ولشفافية التبرع أوضح أسطول الصمود المغاربي أن عملية التبرع ستجري باشراف أستاذ محاسب وعدل منفذ بصفة دورية مشددا على أن تقديم التبرعات يكون حصرا بمقر حملة الاسطول للشخصين المكلَّفين بقبول التبرعات والحاملين لشارة خاصة بالغرض. ودعا الأسطول المتبرعين إلى الاستظهار بأصل بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وإلى ضرورة تسلّم وصل تبرع يتضمن الهوية الكاملة ومقدار المبلغ المتبرع به ورقم الهوية الوطنية المقدمة.

وذكر أسطول الصمود أنه في حال تبقي مبالغ مالية بعد استيفاء تغطية مصاريف الأسطول سيتم التبرع بها لصالح مكتب « الأونروا » بقطاع غزّة. وكان أعضاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة قد أعلنوا، مطلع الشهر الجاري عن انطلاق الاستعدادات اللوجستية للإبحار نحو القطاع على أن يكون الانطلاق من اسبانيا يوم 31 أوت 2025 ومن تونس يوم 4 سبتمبر 2025 بمشاركة ناشطين من 45 دولة.

