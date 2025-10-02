أسطول الصمود المغاربي: ننتظر الحصول على قائمة بأسماء الأسرى حال وصولهم إلى ميناء أسدود

أكد أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة في إعلام هام ظهر اليوم الخميس، أن جميع محامي الأسطول من مؤسّسة عدالة يتواجدون في ميناء أسدود بانتظار وصول السفن، وذلك من أجل التأكّد من القوائم الكاملة للمشاركين، على أمل أن يتمكّنوا من رؤيتهم في وقت لاحق من مساء اليوم.

وأشار الأسطول إلى أنه حسب البروتوكول المعتمد، فإنّ أي سفينة يتعذّر التواصل معها لمدّة تتجاوز ستّة ساعات على غرار سفن أكاتالا وميا ميا وأمستردام، تُعتبر بحكم المحتجزة وأنه تمّ اعتراضها، مع التأكيد أنّ هذه المعلومة تبقى غير رسمية حتى الآن.

وورد في نص الإعلام: « ننتظر الحصول على قائمة بأسماء المشاركين الذي تم أسرهم حال وصولهم إلى ميناء أسدود، إلى جانب التحديثات التي سيوافينا بها المحامون المتواجدون على عين المكان ».

كلمات البحث :أسطول الصمود المغاربي;ميناء أسدود