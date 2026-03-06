أسطول الصمود: مباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة

أعلن مصدر قضائي، اليوم الجمعة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ « أسطول الصمود » بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال.

وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة المتعهدة بإجراء التساخير والأعمال الاستقرائية اللازمة في الغرض، حسب المصدر نفسه.

وتجدر الإشارة إلي أن « هيئة الصمود تونس » أفادت عبر صفحتها الرسمية بمنصة « فايسبوك »، بأنه تم إيقاف أعضاء من الهيئة وهم وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي.

وكان أسطول الصمود فرع تونس قد جمع تبرعات من أجل تنظيم أسطول بحري نحو غزة في الاراضي الفلسطينية المحتلة في منتصف السنة الماضية.

كلمات البحث :أسطول الصمود;بحث عدلي;تدفقات مالية