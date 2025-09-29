أسطول الصمود يتوسّع إلى 44 سفينة ويدخل خلال يومين المنطقة عالية المخاطر

أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة على صفحته الرسمية بالفياسبوك، أن سفينتاه القائدتان أوهوايلا و أول تبعدان فقط 366 ميلاً بحرياً عن غزة، مع وصول متوقَّع خلال 3 إلى 4 أيام.

ويضمّ الأسطول 44 سفينة بعد انضمام قاربين جديدين في طريقهما للّحاق به.

وأكد الأسطول أنه سيدخل خلال يومين فقط، إلى المنطقة عالية المخاطر وهو ما يتطلّب أقصى درجات اليقظة والتضامن العالمي.

والأحد، قالت قناة « كان » العبرية الرسمية إن تل أبيب تستعد « للسيطرة » على سفن أسطول الصمود العالمي، المتوقع وصوله إلى سواحل قطاع غزة خلال 4 أيام.

وستكون الخطوة المرتقبة بمثابة تكرار لسيناريو السفينتين « مادلين » و »حنظلة »، اللتين ارتكب الاحتلال الصهيوني بحقهما قرصنة في جوان، وجويلية الماضيين، على التوالي.