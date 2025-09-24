أسطول الصمود يدعو إلى تنفيذ وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام المسرح البلدي بالعاصمة

دعا أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة في بلاغ له اليوم الأربعاء، الشعب التونسي وكل القوى الحية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم على الساعة السابعة مساء أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك اسنادا لشغبنا في غزة وتنديدا بعدلية استهداف سفن أسطول الصمود الليلة الماضية عبر المسيرات .

واعتبر الأسطول أن هذا الاعتداء يُشكل تهديدا مباشرا للأسطول ولكل مساعي كسر الحصار عن غزة .

وأضاف الأسطول: « حضوركم واجب دعما لفلسطين وللأحرار في معركتهم التاريخية. »

