أسطول الصمود يُبحر اليوم الخميس في اتجاه بنزرت في انتظار الابحار نحو غزة الجمعة المقبل

أعلن محمد أمين بالنور عضو الهيئة التسييرية لـ »أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة » مساء الأربعاء، عن تأجيل انطلاق الأسطول من تونس إلى يوم الجمعة المقبل على أن يبحر اليوم الخميس من الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية للعاصمة الى سواحل مدينة بنزرت ليستكمل الإستعدادات التنظيمية والفنية وينتظر تحسن الأحوال الجوية وظروف الملاحة في البحر المتوسط باتجاه غزة.

وقال عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء « إن الاستعدادات للإبحار من ميناء سيدي بوسعيد لم تستكمل الأربعاء كما أن المعلومات التي وصلت للهيئة تفيد بأن أحوالا جوية سيئة وغير ملائمة لإبحار السفن الصغيرة والمتوسطة ستعترض الأسطول في اليومين القادمين في البحر المتوسط « لذا تم تأجيل الإبحار نحو غزة والاكتفاء بالإبحار صباح غد الخميس نحو ميناء بنزرت لآستكمال الإستعدادات هناك ». وتوافد آلاف التونسيين اليوم الى شواطىء سيدي بوسعيد بمبادرة من الجمعيات والعائلات ليقضوا اليوم في بالتغني بفلسطين والمقاومة الفلسطينية واللبنانية، في حين عج الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد بمئات المشاركين المسجلين في الرحلة والمرافقين والصحافيين.

و كانت الهيئة التسييرية تشرف على عمليات التسجيل الديواني والحدودي وتنظيم توزيع المسجلين على السفن الراسية إلى حين انسدال الظلام ونزول المطر فدعي المشاركون إلى قضاء الليلة في السفن الجاهزة والنزل القريبة الى حين الإبحار غدا.

وقال وائل نوار المتحدث باسم الأسطول المغاربي لكسر الحصار على غزة « إن 72 تونسيا سيمتطون السفن المبحرة وعددها 40 بين تونسية وأوروبية قادمة من إسبانيا وستحمل على متنها حوالي 400 مشارك في اتجاه غزة حسب القائمات المعدة الإربعاء وسيتم نقل كميات من الأدوية والحليب الى الفلسطينيين ».

ولاحظ موفد (وات) وجود أعوان أمن الحدود والديوانة يقفون على حواجز تغلق المسالك المؤدية إلى السفن الراسية ويسمحون بدخول المسجلين على القائمات بعد التثبت في الهويات وجوازات السفر.

ولوحظ حضور شخصيات سياسية وممثلين للمجتمع المدني في الميناء وهم ينتظرون دورهم للصعود على متن السفن التي تستعد للإبحار ومنهم عضو مجلس النواب محمد علي ومنسق عام ائتلاف صمود حسام الدين الحامي والناشط السياسي والمدني لطفي بن عيسى والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير وعضو مكتب النقابة الوطنية للصحافيين ياسين القايدي وفنانون ومثقفون الى جانب مئات الأجانب الأوروبيين والآسياويين والعرب المغاربيين.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل إبحار أسطول الصمود المغاربي بعدما كانت الرحلة مقررة ليوم 7 سبتمبر. ومن المبرمج أن يتجمع المبحرون من عدة دول هي إسبانيا وتونس وإيطاليا واليونان وربما دول أخرى في أسطول عالمي نحو غزة.

