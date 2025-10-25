أسطول الصمود يُعلن اختطاف غسان بوغديري على متن سيارة مدنية

أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم السبت، نقلا عن شاهدة عيان وثّقت الواقعة، اختطاف غسان بوغديري عضو تنسيقية العمل المشترك من اجل فلسطين وعضو هيئة التسيير المغاربية لأسطول الصمود، من قِبل مجموعة من الأشخاص على متن سيارة مدنية غير مميزة (ليست ادارية) من نوع داسيا.

وأكد الأسطول أن عددا من المحامين يحاولون إلى حد الساعة تحديد الجهة التي قامت باختطافه وقد تم الاتصال بالجهات الأمنية لكن دون جدوى.

