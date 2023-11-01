أسعار بيع السكر السائب والمعلب بداية من اليوم

نشر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطاوين، قرارا لوزارة التجارة بخصوص الأسعار الجديدة لبيع السكر السائب والمعلب (أكياس 1 كلغ) بداية من اليوم الأربعاء غرة نوفمبر، في مختلف مراحل التوزيع.

وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار يقع معاينتها وتتبعها وفق القوانين والمراسيم الصادرة مُسبقا في الغرض.

سيتم إحالة السكر السائب « الصبة » من الديوان إلى الصناعيين ومنتجي السكر مكعبات بسعر 2900 مي للكغ، وبالنسبة إلى الحرفيين سيتم إحالة السكر من الديوان إلى تجار الجملة بسعر 2860 مي للكغ على أن يتم بيعه للحرفيين بسعر 2900 مي كغ.

أما بالنسبة للاستهلاك العائلي فسيكون سعر الإحالة من الديوان إلى تجار الجملة 1315 مي للكغ على أن يتم بيعه بالجملة بسعر 1340 مي للكغ و للعموم بسعر 1400 مي للكغ.

وفيما يخص السكر المعلب في أكياس سعتها 1 كغ فسيكون سعر الإحالة من الديوان إلى تجار الجملة 1400 مي للكغ و 1440 مي عند البيع بالجملة و 1520 عند البيع للعموم.

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