أعضاء الحكومة الجُدد يُؤدون اليمين الدستورية

أدّى أعضاء الحكومة الجُدد اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.
وكان رئيس الجمهوريّة قد قرر اليوم السبت، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه:
- خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي
- كمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي
- سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
كلمات البحث :الحكومة;اليمين الدستورية
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