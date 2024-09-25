أعوان كل المساحات التجارية في اضراب يوم السبت 28 سبتمبر 2024

ينفذ أعوان كافة المساحات التجارية اضرابا كامل يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وفق ما أعلنته الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

ويأتي هذا الإضراب على خلفية رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إمضاء مشروع الاتفاقية القطاعية المشتركة الخاصة بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى، رغم إمضائه من طرف الغرفة الوطنية المعنية، وفق بيان صادر عن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.

وطالبت الجامعة السلط المعنية، (وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة) بالتدخل العاجل لتسوية هذه الوضعية.

ودعت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، حسب هذا البيان، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024 أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة ويوم الخميس 26 سبتمبر أمام مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق ذات البيان.

يذكر أن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية كانت قد قررت في وقت سابق تنفيذ اضراب يوم 31 أوت 2024 بكافة المساحات التجارية، قبل تأجيله الى 28 سبتمبر الجاري وذلك استجابة لطلب الغرفة الوطنية للمساحات التجارية.

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