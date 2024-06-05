أكثر من 140 ألف مترشح ينطلقون في اجتياز اختبارات البكالوريا

ينطلق اليوم الأربعاء، 140 ألفا و213 مترشحا الى اجتياز الاختبارات الكتابية الوطنية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2024، التي تجرى على امتداد أيام 5 و 6 و7 و10 و11 و 12 جوان الجاري.

ويتوزع هؤلاء المترشحون الى 115 ألفا و793 تلميذا مرسما بالمعاهد العمومية و17 ألفا و 398 تلميذا مسجلا بالمعاهد الخاصة بالاضافة الى 7 آلاف مترشح بصفة فردية.

وتحتل شعبة الاقتصاد والتصرف المرتبة الأولى من حيث عدد المترشحين بـ 46 ألفا و377 مترشحا، تليها شعبة العلوم التجريبية بأكثر من 28 ألف مترشح ثم شعبة الآداب بنحو 27 ألف مترشح. وتأتي شعبة الرياضة في أسفل الترتيب وذلك بترشح 1427 تلميذا.

وخصصت وزارة التربية لهذه الدورة 586 مركز امتحان و28 مركز اصلاح و27 مركز ايداع و7 مراكز تجميع.

كما مكنت الوزارة خلال هذه الدورة 15 تلميذا من اجراء الامتحان بالسجن وتضخيم الخط ل93 وتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة البراي ل47 وترجمة المواضيع للغة الفرنسية (الفلسفة لشعب علمية والتاريخ والجغرافيا شعبة الاقتصاد والتصرف) ل7 الى جانب اضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار ل623.

وسيقع الإعلان عن النتائج يوم 25 جوان 2024 وحدّدت دورة المراقبة أيام 1 و2 و3 و4 جويلية 2024 ليتبعها الإعلان عن النتائج يوم 14 جويلية 2024

جدير بالذكر أن عدد المترشحين لامتحان بكالوريا دورة 2024 شهد زيادة ب 2305 من المترشحين مقارنة بدورة 2023، علما و أن نسبة النجاح في السنة الفارطة بدورتيها الرئيسية و المراقبة بلغت 50.91 بالمائة أي ما يعادل 66 ألفا و 733 تلميذا.

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