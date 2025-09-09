ألبانيز تدعو إلى توفير حماية عاجلة لسفن « أسطول الصمود »

اخر تحديث : 09/09/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

ألبانيزي و حفيد مانديلا يحييان المشاركين في اسطول صمود العالمي لكسر الحصار عن غزة

دعت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، إلى توفير « الحماية العاجلة » لباقي سفن أسطول الصمود العالمي.

وأكدت ألبانيز ، في منشور لها على منصة « إكس » تعرض سفينة أسطول الصمود الرئيسية لهجوم بطائرة « درون »، خلال رسوها في ميناء سيدي بوسعيد في تونس. وشددت على ضرورة توفير الحماية العاجلة لقاربين آخرين في طريقهما إلى تونس للإنضمام إلى أسطول الصمود.


