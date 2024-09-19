أمطارغزيرة اليوم بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للجنوب والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للبلاد.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بأقصى الجنوب بعد الظهر وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج بخليج قابس وقليل الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 33 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

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