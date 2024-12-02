أمطار أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية



يكون طقس اليوم، مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات مع أمطار ضعيفة ومحلية بمناطق أقصى الشمال ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة و تكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.

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