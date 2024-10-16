أمطار غزيرة بالشمال والوسط وهامة خاصة بمناطق الشمال الشرقي بعد ظهر غدٍ الخميس

يتسم الوضع الجوي، بداية من بعد ظهر الغد الخميس، بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا الوسط وتكون هامة خاصة بمناطق الشمال الشرقي، وفق نشرة متابعة اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء.

وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و 60 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويتواصل نزول الامطار يوم الجمعة 18 اكتوبر 2024 وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال الوسط مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات.

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