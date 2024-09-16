أمطار بالمناطق الساحلية الشمالية

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بسحب عابرة على كامل البلاد تكون محليا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الإضطراب فمحليا هائج بالشمال ومضطرب فمتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال و الوسط والجنوب الشرقي وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 30 و 34 درجة بالجنوب الغربي.

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