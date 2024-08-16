أمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط

يكون طقس اليوم الجمعة، مغشى بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار و تساقط للبرد بأماكن محدودة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال .
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية آخر النهار و أثناء الليل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر متموج بمنطقة سرات وخليج قابس وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال وقرب السواحل وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.
كلمات البحث :طقس;مناطق غربية
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