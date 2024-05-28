أمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ثم تشمل الجهات الشرقية

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 34 درجة بالشمال و قرب السواحل و المرتفعات و بين 35 و 39 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :أمطار;الجهات الشرقية;المناطق الغربية;طقس