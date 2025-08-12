أمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عامة قليلة ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بأقصى الجنوب و محليا بالسواحل الشرقية بعد الظهر كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات، أما البحر مضطرب بخليج تونس و متموج إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات.

