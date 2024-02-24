أمطار بعد الظهر والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر، مع تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية أثناء الليل.‏

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 ‏كلم/س ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بأغلب الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ومتموج بالسواحل الشرقية.‏

الحرارة في انخفاض ملحوظ حيث تتراوح القصوى عامة بين 13 و 19 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية وتصل إلى ‏‏24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي أما الحرارة الصغرى فتتراوح عامة بين 6 و 10 درجات و تكون بين 1 و ‏‎4‎‏ درجات بالمرتفعات الغربية.‏

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