أمطار بعد الظهر والحرارة في انخفاض

اخر تحديث : 24/02/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر، مع تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية أثناء الليل.‏
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 ‏كلم/س ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بأغلب الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ومتموج بالسواحل الشرقية.‏
الحرارة في انخفاض ملحوظ حيث تتراوح القصوى عامة بين 13 و 19 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية وتصل إلى ‏‏24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي أما الحرارة الصغرى فتتراوح عامة بين 6 و 10 درجات و تكون بين 1 و ‏‎4‎‏ درجات بالمرتفعات الغربية.‏


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق