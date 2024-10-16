أمطار بمناطق الشمال بعد الظهر

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال بعد الظهر.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 33 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات.
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