أمطار رعدية آخر النهار بمناطق أقصى الشمال الغربي

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف محليا آخر النهار و أثناء الليل بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بمناطق أقصى الشمال الغربي.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط وجنوبية غربية بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

كلمات البحث :أمطار;الشمال الغربي;طقس