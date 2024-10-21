أمطار رعدية بالجنوب تشمل الوسط والشمال الشرقي آخر النهار

يكون طقس اليوم الاثنين، أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة و بكميات محليا هامة بعد الظهر بالجنوب الشرقي ثم تشمل الوسط والشمال الشرقي آخر النهار و أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى تدريجيا بالسواحل الشرقية كما تتجاوز مؤقتا 70كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر عامة متموج يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب أثناء الليل بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 20 و 25 درجة و تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي.

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