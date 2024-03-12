أمطار رعدية مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الثلاثاء، أحيانا كثيف السحب بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال ثمّ سحب عابرة بعد الظهر بأغلب المناطق.

تكون الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية الجهات، أما البحر هائج ثم شديد الإضطراب بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال و بالمرتفعات وبين 20 و 24 درجة ببقية الجهات.

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