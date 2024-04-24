أمطار رعدية وغزيرة والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بجهة الساحل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا م ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال و مضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض خاصّة بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 13 و 17 درجة و في حدود 10درجات بالمرتفعات الغربية و بين 18 و 24درجة بالجنوب.

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