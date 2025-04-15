أمطار رعدية ومحليا غزيرة آخر نهار اليوم ويوم غدٍ الأربعاء

اعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن نزول امطار اخر نهار اليوم الثلاثاء مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة لتتواصل الى يوم الغد الاربعاء 16 افريل 2025 مع امكانية تساقط البرد باماكن محدودة.

وحسب نشرة متابعة تكون الأمطار اخر الثلاثاء متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتكون محليا غزيرة خاصة أثناء الليل بأقصى الشمال الغربي.

ويتواصل نزول الأمطار يوم الغد الاربعاء بالمناطق الغربية ثم تشمل بعد الظهر الجهات الشرقية للشمال والوسط وتكون رعدية ومحليا غزيرة خاصة بمناطق الشمال حيث تتراوح بين اعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل الى 70 مليمترا باقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد باماكن محدودة .

كما ينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وبالمرتفعات وبمناطق الجنوب حيث تتجاوز مؤقتا 80 كلم/الساعة وتثير محليا الرمال والأتربة، وفق نشرة المتابعة.

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