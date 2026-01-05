أمطار ضعيفة بأقصى الشمال الغربي والجنوب الغربي أثناء الليل

يكون طقس اليوم الاثنين، عامة مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بأقصى الشمال الغربي مع أمطار ضعيفة ثم تشمل أثناء الليل الجنوب الغربي.

تكون الريح جنوبية غربية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد، أما البحر شديد الإضطراب بخليج قابس ومنطقة الشابة ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة بالمناطق الغربية وجهة الوطن القبلي وبين 20 و 24 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;الجنوب الغربي;الشمال الغربي;طقس