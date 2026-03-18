أمطار ضعيفة بأقصى الشمال ثم سحب عابرة على كامل البلاد

يتميز طقس اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، ببعض الأمطار الضعيفة بأقصى الشمال الشرقي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب الغربي، أما البحر متموج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال والسواحل الشرقية وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات وبين 23 و 26 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;الشمال;سحب;طقس