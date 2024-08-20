أمطار ضعيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال الغربي ثم بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب بعد الظهر مع بعض الأمطار الضعيفة و المتفرقة.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق ثم تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة بالشمال و بالمناطق الساحلية و بالمرتفعات الغربية وبين 35 و 41 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

كلمات البحث :أمطار;طقس