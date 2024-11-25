أمطار ضعيفة في الصباح بالسواحل الشرقية

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بسحب أحيانا كثيفة في الصباح بالسواحل الشرقية مع أمطار ضعيفة ومحلية ثم سحب عابرة على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا بخليجي تونس و الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بخليجي تونس و الحمامات و متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 22 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

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